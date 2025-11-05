Lesione nel collo dell’utero: può impedire una gravidanza?

Una domanda di: Sara Salve! Da una colposcopia risulta avere una piccola lesione all'utero, ma sto ancora aspettando il risultato dell'esame. Volevo sapere se questa lesione potrebbe impedire una gravidanza?



Cara Sara,

nessun impedimento, ma se attende il risultato dell'esame istologico poi potrà intraprendere la gravidanza con la tranquillità di un esito negativo per lesioni che potrebbero meritare una cura prima della gravidanza. In genere i risultati sono pronti in una-due settimane, porti un pochino di pazienza per partire col piede giusto. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

