Lesione nel collo dell’utero: può impedire una gravidanza?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/11/2025 Aggiornato il 05/11/2025

Una lesione del collo dell'utero non impedisce di per sé una gravidanza ma potrebbe rendere necessario affrontare cure che è bene intraprendere prima di avviarla.

Una domanda di: Sara
Salve! Da una colposcopia risulta avere una piccola lesione all'utero, ma sto ancora aspettando il risultato dell'esame. Volevo sapere se questa lesione potrebbe impedire una gravidanza?


Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Sara,
nessun impedimento, ma se attende il risultato dell'esame istologico poi potrà intraprendere la gravidanza con la tranquillità di un esito negativo per lesioni che potrebbero meritare una cura prima della gravidanza. In genere i risultati sono pronti in una-due settimane, porti un pochino di pazienza per partire col piede giusto. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

