Letrozolo e integratori: l’associazione è da evitare?

Una domanda di: Ester
Ho iniziato da qualche giorno la terapia con il Letrozolo dopo intervento di mastectomia. Chiedo cortesemente se Dianazen e sporadicamente Btotal mind plus possono
causare problemi con il Letrozolo.
Grazie mille.
Antonio Clavenna
Gentile Ester,
non ci sono segnalazioni di interazioni tra il letrozolo e gli integratori da lei riportati (Dianazen, Betotal plus mind). A mio parere, è improbabile che l'assunzione di questi integratori aumenti il rischio di effetti indesiderati associati al letrozolo. In ogni caso, le raccomando di valutare la terapia con il suo medico curante. Cordiali saluti.
