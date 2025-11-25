Letrozolo e integratori: l’associazione è da evitare?

L'assunzione di alcuni particolari integratori non aumenta il rischio di effetti indesiderati del letrozolo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Ester, non ci sono segnalazioni di interazioni tra il letrozolo e gli integratori da lei riportati (Dianazen, Betotal plus mind). A mio parere, è improbabile che l'assunzione di questi integratori aumenti il rischio di effetti indesiderati associati al letrozolo. In ogni caso, le raccomando di valutare la terapia con il suo medico curante. Cordiali saluti.

Una domanda di: Ester Ho iniziato da qualche giorno la terapia con il Letrozolo dopo intervento di mastectomia. Chiedo cortesemente se Dianazen e sporadicamente Btotal mind plus possono causare problemi con il Letrozolo. Grazie mille.

