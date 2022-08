Letrozolo e interatori: si possono associare?

Una domanda di: Maria

Nel 2019 sono stata operata per un piccolo tumore al seno seguito da un ciclo di radioterapia, non ho fatto la chemio. Adesso assumo un farmaco con letrozolo (Femara). Vorrei sapere se posso assumere alcuni integratori in quanto questa terapia mi causa diversi problemi. Mi piacerebbe sapere se posso assumere: supplemento di vit. C, vit. A e vit. E; folina e biotina che ho visto è presente in alcuni integratori; collagene per un problema alla cartilagine del ginocchio. Ho chiesto al mio oncologo e mi ha detto che ci sono degli studi che sconsigliano l’utilizzo di integratori con vitamine del gruppo B, per quelli sopra menzionati non ha dati. Grazie per la gentile risposta.



Antonio Clavenna

Gentile Maria,

per quanto di mia conoscenza non sono segnalate interazioni tra il letrozolo e gli integratori da lei elencati.

Consideri, però, che l’uso di integratori è indicato solo quando l’assunzione attraverso gli alimenti non è in grado di garantire il fabbisogno delle vitamine e dei nutrienti.

Quando – e per quanto – possibile, l’alimentazione è il modo migliore per assumere tutto ciò di cui il nostro organismo necessita. Cordiali saluti.



