Letrozolo e prodotti fitoterapici: c’è interazione?

Una domanda di: Rosaria

Salve ho avuto un tumore al seno:prendo il letrozolo, posso assumere iperico, rhodiola, melissa, passiflora? Queste piante possono contribuire

ad una recidiva del tumore?





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Rosaria,

per quanto di mia conoscenza non sono segnalate interazioni tra queste erbe e il letrozolo, né ci sono prove scientifiche di un’associazione con un maggior rischio di recidiva del tumore al seno.

In ogni caso, le raccomando di sentire anche il parere del suo medico curante. come è sempre opportuno fare quando si hanno simili dubbi. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto