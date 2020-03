Letrozolo: fino a quanti cicli si possono fare?

Una domanda di: Giovanna

Per favore quanti cicli di Femara si possono fare fino a che poi si raggiunge lo scopo della gravidanza?

Ho eseguito 3 cicli di Femara ma il ciclo mestruale puntualmente ritorna, questo mese farò il 4° ciclo, ma mi chiedo fino a quanto è consigliabile

prenderlo e se c’è un momento di stop fra un ciclo e l’altro. Grazie mille.





Gentile signora,

Femara, principio attivo letrozolo, può essere usato per 4-6 cicli.

Oggi rappresenta il farmaco di elezione come primo approccio per l’induzione dell’ovulazione nelle pazienti con PCO (sindrome dell’ovaio policistico).

In Italia però esiste una nota AIFA (agenzia del farmaco), mai ritirata, che ne vieta l’uso in questo campo, per dei sospetti di teratogenicità abbondantemente smentiti in tutto il mondo. Ma la nostra burocrazia è……pachidermica. Quindi occorre firmare un consenso per poterlo usare. Con cordialità.

