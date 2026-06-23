Letrozolo: si può assumere anche il ribes nero?

Dottor Antonello Sannia A cura di Antonello Sannia - Dottore specialista in Endocrinologia Pubblicato il 23/06/2026 Aggiornato il 23/06/2026

Non ci sono interazioni tra il ribes nero e il letrozolo, quindi si possono assumere entrambi.

Una domanda di: Maryline
Vorrei sapere se posso prendere la tintura di ribes nigrum anche se assumo il Letrozolo 2,5.

Antonello Sannia
Antonello Sannia

Gentile signora Maryline,
secondo i dati scientifici disponibili, può assumere la tintura di ribes nigrum pur prendendo il letrozolo. Durante la cura con il letrozolo è invece da evitare l'assunzione dell'iperico, che può attenuarne l'azione. Cordiali saluti.

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