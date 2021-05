Leucorrea gravidica: per quanto si protrae?

Una domanda di: Claudia

La leucorrea gravidica continua per tutta la gravidanza o può interrompersi?

Sono a 12+1 e l’ho avuta fino a ieri ma oggi nulla.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

tutte le donne, in misura fortemente soggettiva, notano con la gravidanza l’aumento delle secrezioni vaginali. Il fenomeno è in relazione con il nuovo assetto ormonale e ha lo scopo di potenziare le difese a livello della vagina. Sbarrano infatti la strada agli eventuali germi che risalendo nella cavità uterina potrebbero creare un danno al feto. Di conseguenza sono presenti per tutta la durata della gravidanza, anche se in quantità variabili (a volte più abbondanti altre meno) e con caratteristiche che possono essere diverse da donna a donna. Possono infatti essere più o meno chiare, più o meno trasparenti, più o meno consistenti. Quasi sempre sono inodori ma in alcune donne hanno un odore lievemente acidulo (non sgradevole però). Se invece cambiano colore, diventando più scure e torbide e iniziano a emanare un odore forte e spiacevole e, magari, sono associate a sintomi quali fastidio locale, bruciore, prurito è probabile che siano segno di un’infezione in atto che deve essere sottoposta all’attenzione del ginecologo. Non è comunque questo il suo caso. Per finire, la invito a stare tranquilla. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

