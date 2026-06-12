L’Eutirox si può sospendere di propria iniziativa?

Professor Gianni Bona A cura di Gianni Bona - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 12/06/2026 Aggiornato il 12/06/2026

La levotiroxina (principio attivo dell'Eutirox) viene prescritta per sopperire a un deficit di funzionamento della tiroide: la terapia di solito deve protrarsi per tutta la durata della vita.

Una domanda di: Mario
Da quando assumo Eutirox ho sempre astenia e dolori muscolari: eventualmente si può sospendere il farmaco? Grazie.

Gianni Bona
Gianni Bona

Gentile Mario,
può escludere che l'Eutirox sia il responsabile degli effetti indesiderati che lei riferisce. Si tratta di un farmaco che viene prescritto per sostituire l'ormone tiroxina quando la tiroide non lo produce più. Lei non dice perché le è stato prescritto ma immagino che appunto che glielo abbia dato l'endocrinologo per porre rimedio a un deficit di funzionamento della sua tiroide. Nel caso, non si può sospendere a proprio piacimento. Le consiglio di parlare dei sintomi che accusa con il suo medico, al quale spetta stabilire l'opportunità di approfondire. Cari saluti.

L’Eutirox si può sospendere di propria iniziativa?

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