L’Eutirox si può sospendere di propria iniziativa?

La levotiroxina (principio attivo dell'Eutirox) viene prescritta per sopperire a un deficit di funzionamento della tiroide: la terapia di solito deve protrarsi per tutta la durata della vita.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Mario, può escludere che l'Eutirox sia il responsabile degli effetti indesiderati che lei riferisce. Si tratta di un farmaco che viene prescritto per sostituire l'ormone tiroxina quando la tiroide non lo produce più. Lei non dice perché le è stato prescritto ma immagino che appunto che glielo abbia dato l'endocrinologo per porre rimedio a un deficit di funzionamento della sua tiroide. Nel caso, non si può sospendere a proprio piacimento. Le consiglio di parlare dei sintomi che accusa con il suo medico, al quale spetta stabilire l'opportunità di approfondire. Cari saluti.

Una domanda di: Mario Da quando assumo Eutirox ho sempre astenia e dolori muscolari: eventualmente si può sospendere il farmaco? Grazie.

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