Levotiroxina: è pericoloso aumentare il dosaggio a fine gravidanza?

Una domanda di: Serena Sono affetta da tiroide di Hashimoto, da tanti anni ho iniziato ad assumere levotirsol 25 nella mia prima gravidanza... arrivando alla fine con 75 mg. Dopo il parto sono andata in ipertiroidismo per qualche mese dato che a fine gravidanza con il 75 ero arrivata a 1 di TSH e dopo il parto non avendomela ridotta è scesa troppo. Col tempo tutto si è regolarizzato e assumevo il 25. Ora sono a termine della seconda gravidanza 36^ settimana e sono arrivata di nuvo a 75 di levotirsol. I miei valori ora sono TSH 3. 15 con valori di riferimento 0. 27-4. 20 Ft4 1. 0 con valori di riferimento 0. 9-1.7 Ft3 2. 2 con valori di riferimento 2. 0-4.4. La mia ginecologa pur essendo nel range dice di aumentare a 100 per 5 giorni e lasciare 75 nel weekend ma io non vorrei arrivare al dopo parto e stare di nuvo male se i valori scenderanno troppo dato che mancano meno di 4 settimane. Alla fine non è troppo come aumento 5 giorni il 100? Anche perché a parte il primo trimestre ho sempre avuto il valore a 3 ora che sono alla fine che senso avrebbe alzare il dosaggio? Grazie.



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora,

il consiglio che le ha dato la sua ginecologa è corretto e davvero non corre nessun rischio per l'aumento di dosaggio che le è stato prescritto. In gravidanza è sempre prudente mantenere il TSH basso (meglio se entro 2,5 come pù e più volte ho scritto) quindi non esiti a fare quello che le è stato suggerito, visto che si tratta della scelta corretta.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto