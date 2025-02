Levoxacina: si può prendere in gravidanza?

Sono alla settimana 23 + 5 e dalle ultime analisi è risultata la presenza di Escherichia coli (sia urinocoltura sia tampone vaginale) e Stafilococco aureo (solo da tampone vaginale). Da premettere che sono allergica all’eritrocina e non tollero bene augumentin e zimox, il mio ginecologo mi ha prescritto levoxacina per 5 giorni. Sono molto preoccupata perché ho letto che è nella lista di antibiotici da evitare in gravidanza. Possibile non ci sia un’altra opzione? In allegato i relativi antibiogramma. Voi cosa consigliereste di fare? Grazie.



Francesco De Seta

Gentile signora,

in relazione all’infezione diagnosticata e presa visione dell’antibiogramma, la nitrofurantoina potrebbe essere una valida opzione per l’infezione urinaria. I chinoloni (come la levoxacina) in effetti sarebbero da evitare in gravidanza. Ne parli con il suo medico a cui spetta la prescrizione, che non posso essere io a fare da remoto. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

