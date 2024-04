Lexotan a inizio gravidanza: ci sono rischi per il bambino?

Una domanda di: Sara

Nel primo trimestre di gravidanza intorno alla 9^ settimana ho avuto forti attacchi di panico. Il neurologo che mi segue mi ha prescritto 15 gocce di

Lexotan al bisogno. Io le ho prese soltanto due volte poi ho preferito evitare per paura. Vorrei sapere se con quelle due assunzioni posso avere

causato danni neurologici o di altro tipo al mio bambino.

Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Sara,

gli studi sull’uso di benzodiazepine in gravidanza non hanno documentato un aumento dei rischi per lo sviluppo del feto. Nel suo caso, se l’assunzione è stata occasionale (soltanto due volte) i rischi sono ancor più improbabili. Se dovesse ricorerre ancora a una terapia con benzodiazepine, è consigliabile valutare con il neurologo la possibilità di impiegare lorazepam o alprazolam, per cui sono disponibili maggiori dati sull’uso in gravidanza. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto