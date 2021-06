LH ancora alto: sono incinta?

Una domanda di: Simona

Vorrei porle una domanda..

Io e il mio compagno stiamo cercando una gravidanza da circa 7 mesi, io ho

26 anni, lui 30!

Da 3 mesi prendo acido folico prescritto dal ginecologo, che quando mi ha

visitata ha detto che è tutto perfetto. Mio ultimo ciclo: 17/05, ovulazione

(confermata da stik ovulazione) è avvenuta il 30\05, dopo di che risulta

sempre alto il livello di Lh. Mi chiedevo se fosse normale, di solito

temperatura basale è di 37.01, oggi la temperatura è 37.06. Aspetto il ciclo

per il giorno 13\06. (Abbiamo avuto rapporti non protetti tutti i giorni,

il giorno del l’ovulazione 2 rapporti completi), il rialzo della temperatura

e il livello di Lh sempre alto: potrebbe significare che c’è stato il

concepimento? Oppure significa che non va qualcosa negli ormoni? E se è

normale che dopo 7 mesi ancora non riesco a rimanere incinta. Grazie in

anticipo.

Buona giornata.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

la temperatura basale normalmente si alza dopo l’ovulazione per effetto del progesterone, e rimane alta nel primo trimestre. Gli stick per LH possono avere molte interferenze, tra l’altro anche con l’ormone della gravidanza, e sono alquanto imprecisi. Non vanno usati nella fase luteale, che è quella che va dall’ovulazione al primo giorno della mestruazione successiva. Ad oggi, se l’ovulazione è stata il 30/5, non c’è modo di capire se è in gravidanza. Occorre attendere qualche giorno.

