Lichen scleroatrofico: serve il tampone per diagnosticarlo?

Una domanda di: Maria

Grazie dottore per aver risposto alla mia domanda in maniera circostanziata

e chiara. Certo ho una atrofia vaginale con assottigliamento della mucosa.

Dalle analisi urine viene fuori globuli rossi 5 da 3 mesi in assenza di

batteri. La ginecologa mi ha dato una pomata con ormoni ma temo possano

crearmi problemi per via del seno. Cercherò il lichen che credo si

individui con un tampone? Ho urgente bisogno di capire come mai sto tanto

male. Ho fatto cistoscopia e citologia urinaria dalla quale si evince emazie

cellule pavimentose ed uroteliali in assenza di atipie di alto tipo…ma la

sintomatologia è ancora invalidante. Non ho vita sessuale da tanti

anni in quanto questa sintomtologia in maniera molto minore l’ho avuta

sempre. Grazie ancora dottore.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora Maria,

il lichen scleroatrofico è una malattia autoimmune che non si diagnostica con il

tampone. Per individuarla si ricorre alla dermatoscopia, una tecnica non invasiva che si avvale dell’impiego di uno strumento ottico capace di analizzare segni non visibili ad occhio nudo. Se poi si trattasse proprio di questo e fosse in uno stadio avanzato (il che spiegherebbe questi sintomi così marcati e invalidanti), il ginecologo potrebbe fare diagnosi a occhio nudo, perché i segni sono molto caratteristici (per esempio, nella piega tra le grandi e le piccole labbra si rendono visibili delle aree biancastre, i tessuti appaiono atrofizzati). Comunque è solo una delle ipotesi possibili, che formulo a distanza senza avere la possibilità di valutare la situazione e quindi di averne un’idea davvero chiara. Una cosa è certa: deve assolutamente farsi visitare per risolvere una situazione che penso sia ormai insostenibile. Non ha senso che lei conviva con i sintomi invalidanti che mi ha riferito, quando potrebbe bastare molto poco per recuperare una buona qualità della vita. Mi ascolti: si rivolga al più presto a un ginecologo. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto