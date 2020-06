Lieve carenza di vitamina B in gravidanza

Una domanda di: Giorgia

Grazie per la risposta dettagliata. Ho già ricontattato il reumatologo che appunto mi ha fatto ripetere Ana e Ena. Ad oggi gli Ena sono venuti tutti negativi ma resta positività Ana. Ho dosato TSH e tutti ormoni e anticorpi tiroidei. TSH lievemente alterato ma in trattamento con eutirox. Emocromo tutto ok. Lieve carenza di vitamina B. Tratterebbe comunque con cortisone? Sono molto preoccupata per la mia debolezza muscolare. Ho le gambe che cedono e crampi ai polpacci. Io ho già affrontato un’altra gravidanza terminata alla perfezione ma a parte nausee e malessere i primi tre mesi non ho avuto altri problemi. Per questo sono molto preoccupata. Leggevo che in gravidanza viene prodotto un ormone chiamato relaxina che rilassa tessuti e muscoli: potrebbe essere questo ormone? Sono in tilt.



Salve cara signora, avrei voluto risponderle prima ma non ci sono riuscita: mi perdoni!

Mi fido dei risultati che mi riporta anche se sarei curiosa di vedere l’esito degli ANA e del TSH, oltre che di sapere il dosaggio di Eutirox che le è stato prescritto (presumo tenendo conto del suo peso corporeo). In presenza di una carenza documentata di vitamina B (quale?) e di sintomi a carico dei muscoli, piuttosto che con il cortisone sarei propensa ad iniziare un trattamento con un multivitaminico/multiminerale specifico per la gravidanza, così da correggere tutte le possibili carenze e, mi auguro, vedersi attenuare sia i crampi che la debolezza muscolare.

Quanto alla tiroide, in effetti quando è scarsamente funzionante ossia in caso di ipotiroidismo, possono concomitare crampi muscolari notturni, motivo per cui è utile che lei controlli mensilmente il valore del TSH.

Aggiungerei che una profonda stanchezza fisica (e perché no, emotiva) è proprio tipica delle prime fasi di gravidanza, destinata a regredire spontaneamente già nel secondo trimestre di gravidanza…speriamo sia così anche per lei!

Infine, riguardo alla relaxina, è vero che è un ormone capace di “rilassare” ma direi in particolare la muscolatura liscia dell’utero e i legamenti a livello pubico e ileo-sacrale (che si trovano nel bacino), quindi non sarei propensa ad imputare ad una carenza di relaxina questi sintomi fastidiosi che la impegnano in questo periodo.

Spero di averla aiutata, cordialmente.



