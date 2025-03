Lieve distacco riscontrato in 10^ settimana: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Paola Buongiorno, ho 28 anni e sono alla mia seconda gravidanza. La prima gravidanza portata a termine con parto naturale alla 40^ settimana. Ora sono incinta di 10 settimane (ultima mestruazione il 12/01/2025). Circa venti giorni dopo un forte dolore addominale, senza perdite, mi reco in p.s. La dottoressa di turno in ginecologia mi fa un'ecografia interna e inizia a chiedermi se ho avuto perdite, poiché nota un distacco, mi dice che siamo nelle mani di Dio e se la gravidanza è destinata ad andare avanti va. Mi raccomanda riposo e ovuli di progefikk. Non mi fa sentire il battito perché a suo dire fino alla decima settimana non si fanno sentire. Sul referto riporta: "A livello del sacco superiore, presenza di una zona anecogena, identificabile, verosimilmente, con zona di scollamento di circa 23.5x 9.1- Diagnosi Minaccia di aborto". Lì per lì mi dimentico di dire alla dottoressa che ad agosto ho avuto una grave carenza di acido folico e vitamina B12. Dopo due giorni mi vedo con il mio ginecologo il quale mi aumenta la dose di progefikk da 100 a 200 e mi conferma il distacco placentare al polo superiore di 13x9 mm. Mi raccomanda di non prendere pesi e di riposami quando ho dolore. Leggo su progefikk che contiene olio di arachidi avendo io una sensibilizzazione alle arachidi (alex test dei agosto 2024 Ara h9 0,41) chiedo se gli ovuli possono portarmi reazioni, mi viene risposto di no. Dopo una settimana ritorno dal mio ginecologo perché avevo dolori molto forti all'addome, mi conferma che è tutto apposto il battito è presente e scrive sul referto che il distacco è al polo inferiore di 17x9. Mi dice che il dolore può essere una colica renale. La mia domanda è: quante possibilità ci sono che la gravidanza vada a termine in base alle dimensioni del distacco? La dottoressa in ospedale era poco fiduciosa rispetto al mio ginecologo. Inoltre, non ho molte nausee come mi è capitato nella prima gravidanza in cui avevo nausee ed episodi di vomito fino al quinto mese curati con nuperal, nonostante non ho nausee non ho messo su nemmeno un grammo, premetto che esco da un anno di dolori allo stomaco e cure per reflusso gastro esofageo: è normale questo non aumento di peso?



Cara Paola,

la sua gravidanza arriverà felicemente a termine. Non ha bisogno di progefik, non ha bisogno di riposo. Siamo già in una fase in cui si possono effettuare accertamenti per valutare il corretto assetto cromosomico del concepito e di questo deve parlarne con i suoi curanti, quindi io inizierei ad avere un po' di ottimismo e tranquillità perche non riesco a vedere alcun motivo di preoccupazione. Si dimentichi del distacco, entro un paio di settimane non si vedrà più nulla. Con cordialità.





