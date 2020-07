Lieve perdita di sangue a inizio gravidanza

Una domanda di: Luisa

Sono in attesa di 5 settimane più un giorno. Due giorni fa sono andata in pronto soccorso perché avevo della piccole macchie rosa: dall’ecografia è emerso che c’è un polipo che mi provoca queste perdite! Può essere che da mercoledì ho ancora queste perdite dovute al polipo?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi perdoni per la lunga attesa ma proprio non ce l’ho fatta a risponderle prima.

Le confermo che le perdite di sangue in questa fase della gravidanza possono essere dovute alla presenza del polipo endometriale.

Se si tratta di perdite ematiche scarse: siamo più fiduciosi che le cose andranno comunque bene.

All’inizio della gravidanza è molto comune osservare delle perdite di sangue e a volte le si classifica un po’ frettolosamente come “minaccia d’aborto” mentre potrebbe anche trattarsi di perdite ematiche da impianto dell’embrione nell’utero.

Tutto sta nel vedere come si comportano nel tempo: possono rimanere scarse o sparire completamente oppure aumentare e magari associarsi a fitte pelviche simili a quelle del ciclo mestruale. In questo secondo caso direi che possiamo confermare la diagnosi di minaccia d’aborto.

Immagino le sia stato consigliato di astenersi dai rapporti sessuali in quanto facilitano le contrazioni uterine e potrebbero quindi aumentare o far riprendere le perdite ematiche.

Anche a livello ecografico si possono prendere degli “abbagli” in quanto a volte si classifica come distacco della camera gestazionale dalla parete uterina quello che in realtà è un mancato accollamento ossia la camera gestazionale si è appena impiantata nell’utero e deve ancora concludere questo processo.

Forse le ho confuso le idee ma volevo aiutarla a cogliere questa importante caratteristica della gravidanza: è un processo in divenire e occorre del tempo per poter trarre delle conclusioni su come veramente si stia evolvendo.

Le auguro ogni bene, le ricordo di assumere acido folico 1 compressa al giorno da 400 microgrammi (salvo diversa indicazione del Curante) per tutto il primo trimestre di gravidanza, lontana da the e latticini. A disposizione se desidera, cordialmente.



