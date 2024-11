Lieve perdita di sangue dopo la PMA

Una domanda di: Barbara

Mi sono sottoposta ad un trattamento di PMA con transfer di blastocisti in 5 giornata.

Il transfer è andato bene ed al momento sono alla 10^ settimana. Sto assumendo 4 ovuli al giorno di progesterone per via vaginale che non ho iniziato a scalare ancora per via di doloretti e crampi al basso ventre e cardioaspirina. Questa mattina, dopo essere andata in bagno un po’ a fatica, mi sono lavata, ho inserito l’ovulo della mattina ed ho riscontrato delle perdite rosa miste alle perdite gialle degli ovuli di Progeffik. Ieri ho avuto dei dolori al basso ventre ma avevo imputato al fatto che non riuscivo ad andare al bagno da qualche giorno. Devo preoccuparmi? È necessario andare dal ginecologo per un controllo? Può essere dovuto ad una dose di progesterone troppo alta?

Grazie mille.





Eleonora Porcu Eleonora Porcu Gentilissima Signora,

congratulazioni per la gravidanza iniziata!

Nei primi mesi qualche piccola perdita di sangue si può verificare senza avere necessariamente significato patologico.

Da quello che lei riferisce la terapia con progesterone è appropriata. Le consiglierei di facilitare l’evacuazione con una dieta ricca di fibre e l’ eventuale assunzione di sciroppo al levulosio. Le consiglio inoltre di fare una visita dal suo ginecologo con controllo ecografico per avere conferma della regolare crescita dell’embrione.

