Lieve perdita di sangue in una bimba di quasi otto anni: è già il menarca?

Una domanda di: Robert

Mia figlia compie otto anni tra due mesi e ha avuto un episodio di perdite vaginali rosa marrone. Premetto che non ha ancora peli pubici e sotto le ascelle né il bottone mammario. L’ecografia pelvica evidenzia quanto segue: Utero in sede di dimensioni nei limiti. Ovaio sinistro non visualizzabile. Ovaio destro di circa 22x10mm con presenza di alcune formazioni ipoecogene di aspetto follicolare delle dimensioni max di 5 mm. Falda di versamento libero in cavo di Douglas dello spessore max 15 mmAP. Pensa che possa essere solo un episodio o l’ avvisaglia del menarca? Grazie mille. Cordiali saluti.



Gentile papà,

la prima mestruazione arriva quando gli altri segnali di pubertà sono comparsi, cioè non li precede. Verosimilmante questa piccola perdita di sangue è solo un episodio che non avrà seguito a breve e che, a mio avviso, non può essere considerata il menarca, così come è chiamata la prima mestruazione. L’ecografia pelvica non ha evidenziato nulla di particolare, come penso le abbia già detto il pediatra che l’ha prescritta, dico bene? Se gli episodi dovessero ripetersi si può prendere in considerazione un’indagine che può dirci qualcosa sull’assetto ormonale: il dosaggio dell’FSH e dell’LH che si effettua tramite una semplice analisi del sangue: ne parli eventualmente con il suo pediatra per valutarne con lui l’opportunità. Per scrupolo effettuerei anche un’analisi completa delle urine, per escludere con sicurezza che questo lieve sanguinamento non sia legato a un’infezione delle vie urinarie. Ripeto, è solo uno scrupolo. Cordialmente.

