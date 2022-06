Lieve perdite rosa in 12ma settimana: si deve andare al PS?

Non è necessario farsi visitare dal medico se al termine del primo trimestre di gravidanza si verifica una lieve perdita di sangue pallido non associata a dolore.

Buongiorno signora, all’inizio della gravidanza sono possibili queste situazioni con piccole perdite e secrezioni. Solo qualora le perdite di sangue diventassero abbondanti (magari di colore rosso vivo) e fossero associate a dolori di tipo mestruale certamente meritano valutazione del suo specialista di riferimento. Direi per ora che non c’è comuqnue bisogno di allarmarsi, visto oltretutto che sono sparite. Cordialità.

Una domanda di: Angela Stamattina dopo le prime urine pulendomi ho trovato la carta igienica rosa. Sono a 12 settimane + 2 giorni e da circa una settimana ho terminato la terapia con ovuli Progeffik. Due giorni fa ho fatto la translucenza nucale e quindi anche la visita interna. Provando a ripulirmi non ho più trovato nulla. Dovrei recarmi in pronto soccorso? È la seconda gravidanza e non ho nessuna problematica.

