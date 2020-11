Lieve sanguinamento a metà ciclo: cosa può essere?

Una domanda di: Gabriella

Ho avuto l’ultima mestruazione il 29 ottobre e ho avuto un rapporto non protetto il 14 novembre. Dal 20 al 22 novembre ho avuto delle piccole perdite rosa e a volte marroncino, poi più nulla. Tutto questo non è mai successo cosa può essere? Quando posso fare il test di gravidanza? Il mio ciclo è circa di 28 giorni. Grazie mille.





Gentile signora,

in effetti il lieve sanguinamento che lei mi ha riferito potrebbe essere una “perdita da impianto”, cioè riconducibile all’annidamento di un embrione nella cavità uterina. Sottolineo “potrebbe” perché la certezza di una gravidanza la può ottenere grazie allo specifico test. Può usare il kit fai-da-te da impiegare sulle urine e può effettuarlo a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni, quindi già domani, se le mestruazioni non dovessero comparire. Mi faccia sapere, se lo desidera. Con cordialità.

