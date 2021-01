Lieve sanguinamento alla decima settimana di gravidanza

Una domanda di: Miriam

Salve sono qui a scrivere perché ho avuto un piccolo sanguinamento questa mattina per fortuna solo su carta e sono alla 10ma settimana di gravidanza. Ieri ho messo sulle gambe una borsa d’acqua calda perché avevo freddo: può essere la causa di tale sanguinamento? Preciso che a inizio gravidanza avevo un distacco coriale che per fortuna si è risolto, ma il mio ginecologo ha preferito farmi continuare con ovuli di Progeffik da 200: sto utilizzandone due al giorno da circa un mese. Sono preoccupata, sarà l’impiego prolungato di questi ovuli o la borsa d acqua calda ad avermi provocato la perdita?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, se hanno fatto una diagnosi di piccolo distacco coriale è possibile che queste perdite siano legate alla fuoriuscita di quel piccolo ematoma presente nell’area in cui è avvenuto. Certamente non sono da attribuire alla terapia impostata dallo specialista di fiducia che, invece, ha proprio lo scopo di ridurre il rischio di un aumento dell’area di distacco. Escludo una responsabilità della borsa dell’acqua calda. Normalmente si esegue un ricontrollo ecografico a distanza di 10/15 giorni dall’evento, se ovviamente non subentrano prima altri sintomi, per verificare il buon esito della terapia e la riduzione dell’area di distacco. Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto