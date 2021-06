Lieve sanguinamento dopo l’inserimento dell’anello contraccettivo

Gentile dottoressa,

grazie per avermi risposto e per essere stata così gentile da dedicarmi

parte del suo tempo. La volevo informare sulla mia situazione (spotting, ecc

ecc..). In realtà non so se ha una specie di cronologia dove può rivedere la

conversazione, comunque due settimane fa ho iniziato la cura con

l’anello Kircos, sia per curare l’ovaio policistico e sia per prevenire

eventuali gravidanze. Alla seconda settimana dall’inserimento dell’anello

ho notato di nuovo delle leggere perdite di sangue, davvero leggerissime! Da

bugiardino e secondo il ginecologo queste sono normali per i primi 2/3 mesi,

forse per una questione di regolarizzazione..Lei cosa ne pensa? Può essere

davvero così o possono dipendere da altro, magari qualcosa di bruttino? Le

ricordo che il mese scorso ho avuto queste perdite, fatta visita

ginecologica ed era tutto ok. Spero in una sua risposta, e spero

rassicurante.