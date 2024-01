Lieve sanguinamento in menopausa

Una domanda di: Monia

Ho 53 anni, lo scorso gennaio si è fermato il ciclo mestruale però a ottobre ho visto nella carta una microspica macchia di sangue rosso devo considerarlo ciclo mestruale? Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Monia, quando con la menopausa l’attività ovarica si conclude l’ipofisi, che ne regola l’ attività, manda segnali perentori per cercare di risvegliare un ciclo ovulatorio. Sotto questo segnale così tonante, che spesso dà vampate di calore alle donne, l’ovaio produce un po’ di estrogeni, che sono gli ormoni che fanno crescere il tessuto endometriale, quello che riveste l’utero. Questa produzione è fugace e quando vengono a mancare il sostegno estrogeno l’endometrio si sfalda e dà luogo a un piccolo sanguinamento genitale. Questi sono gli elementi per interpretare questa piccola perdita di sangue, un controllo ecografico è utile per escludere una eccessiva crescita dell’endometrio che, s eci fosse, deve essere interpretato e curato. Cordialmente.

