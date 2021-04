Lieve sanguinamento molti giorni prima della mestruazione

Una domanda di: Daniela

Ho avuto rapporti non protetti ma senza eiaculazione interna tre giorni prima e dopo la mestruazione in un ciclo di circa 28-30 giorni (che in caso

di cambio stagione anticipa o ritarda anche di una settimana, ma raramente).

A 18 giorni dalla precedente mestruazione ho avuto inizialmente perdite

rosate (per due giorni) e ora al terzo giorno ho perdite rosse molto

visibili ma non abbondanti come di solito ho il flusso mestruale.

Io non cerco una gravidanza, cosa potrebbe essere?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

saltuariamente lievi perdite di sangue possono manifestarsi senza che siano espressione di qualcosa di significativo dal punto di vista medico. Se però dovessero ripresentarsi oppure se la mestruazione dovessero improvvisamnete essere molto più abbondanti e prolungate dell’abituale le consiglio senz’altro di effettuare un controllo ginecologico per escludere la presenza di un qualunque tipo di problema, per esempio, un ectropion (si tratta di quella che comunemente viene definita “piaghetta”) oppure di un piccolo polipo. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto