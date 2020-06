Lievi irregolarità del respiro in bimba di due anni

Una domanda di: Maria

Gentili medici, ho una figlia che attualmente ha 2 anni e 2 mesi. Quando dorme (o comunque nella fase di addormentamento) a volte le trema il respiro, cioè fa un respiro che trema, come se avesse un piccolo brivido durante l’inspirazione. A parte questi singoli respiri sporadici, durante il sonno il respiro è regolare e molto silenzioso, solo che ogni tanto fa questo sospiro un po’ più forte che trema. Fa questa cosa da quando è nata (anzi prima lo faceva più spesso), e ne avevo parlato brevemente con la mia pediatra che mi aveva tranqullizzata quando la bambina aveva pochi mesi, ma mi chiedo se sia normale che a più di due anni abbia ancora questa irregolarità nel respiro. Preciso inoltre che a volte, soprattutto ora che fa caldo, si sveglia spesso sudata, con i capelli umidi, e la cosa mi preoccupa perchè ho letto che questo può essere indice di problemi respiratori. Preciso che la crescita e lo sviluppo psicofisico sono assolutamente nella norma; preciso inoltre non so se può essere utile che a un anno tramite un ecocardiogramma le era stato riscontrato un piccolo FOP che la cardiologa ha descritto come “non emodinamicamente significativo” e che poteva essere ancora transitorio e poteva chiudersi. In ogni caso ci aveva detto di non preoccuparci assolutamente e di ricontrollare a 3 anni.

Posso stare tranquilla per questo respiro che trema durante il sonno?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

un respiro appena rumoroso, che si evidenzia saltuariamente è la probabile conseguenza di flussi di aria che determinano vibrazione a carico delle corde laringee o a livello tracheale. Come le hanno detto, non sembra legato ad altri problemi che richiedono indagini, specie per il fatto che non c’è russamento, non alterazioni dello sviluppo in senso lato, non alterazioni cardiache evidenti a carico della emodinamica cardiaca. Se poi la “vibrazione” è solo inspiratoria, sembra proprio che si verifichi per una situazione che interessa la parte delle vie respiratorie alte (come dicevo spesso è legata alla morfologia della zona laringea) e non i bronchi e i polmoni. Spesso queste vibrazioni spariscono nella crescita a mano a mano che le strutture delle vie respiratorie diventano più toniche e “robuste”. Cari saluti.

