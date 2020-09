Lievi perdite di sangue a 11 anni e mezzo: è il menarca?

Una domanda di: Carmen

Buongiorno dottori e genitori, mia figlia 11 anni e 7 mesi il 20 agosto ha

avuto per la prima volta delle piccolissime perdite di sangue (è stato

necessario usare solo salvaslip per proteggere la biancheria) per un paio di

giorni. Il 5/09 sono ritornate non meno leggere. Ora però non riesco a

capire quale perdite siano da considerare le prime mestruazioni le prime mestruazioni. Attendo

qualche notizia in più. Grazie e buona giornata.





Gentile signora,

l’età di sua figlia ci autorizza a pensare che la prima mestruazione si sia espressa con le piccolissime perdite di sangue di agosto. L’età media della prima mestruazione è 12,2 -12,4 anni, ma il menarca a 11 anni abbondanti rientra pienamente nella normalità. Aggiungo che l’età della prima mestruazione è fortemente influenzata dalla familiarità: nel 70-80 per cento dei casi le bambine hanno la prima mestruazione alla stessa età in cui è arrivata alla loro mamma. In relazione alla sua ragazzina, deve però tenere presente che per pensare al menarca è necessario che da almeno un anno sia comparsa la peluria nella zona del pube e si sia evidenziato il bottone mammario (rigonfiamento delle mammelle che prelude il loro sviluppo). Questi due segnali, a cui lei non accenna, in media compaiono 12-24 mesi prima dell’arrivo della prima mestruazione. Le dico questo perché che esiste un fenomeno, detto “menarca precoce isolato”, rappresentato proprio da perdite di sangue che si verificano una sola volta per poi ritornare, dando inizio a una mestruazione che si presenta con cadenza mensile, dopo mesi. Il menarca precoce isolato si osserva tendenzialmente nelle bambine in cui ancora non si sono ben evidenziati peluria e bottone mammario. Con cordialità.



