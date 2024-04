Lievi perdite di sangue a nove mesi dal parto

Una domanda di: Serena

Gentilissimo dottore,

ho 37 anni, un percorso PMA che mi ha portato ad un bimbo che ora ha nove mesi e mezzo.

Allatto anche se è svezzato, perché non prende biberon e zero latte artificiale, soprattutto la notte, ma allo scoccare del nono mese ho avuto

lievissime perdite ematiche marroni/ rosa durate a malapena due giorni. Prendo Eutirox.

C’è da preoccuparsi?





Claudio Ivan Brambilla

Gentile Serena,

posso ipotizzare che queste lievi perdite siano già il capoparto. La prima mestruazione dopo il parto può infatti essere scarsa, soprattutto se la

donna sta ancora allattando. E dopo nove mesi dal parto è verosimile che si tratti proprio di questa. Detto questo, come di sicuro può comprendere io

non posso certo prendermi la responsabilità di fare diagnosi senza avere modo di visitarla, quindi non posso dirle di non fare nulla, né se preoccuparsi o no. Immagino che

lei abbia già fatto la visita post parto e che il risultato sia stato tranquillizzante, tuttavia se ha dubbi le consiglio senz’altro di mettersi in contatto con il suo ginecologo a cui spetta valutare l’opportunità di sottoporla a un altro controllo.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

