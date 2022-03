Lievi perdite di sangue durante il ciclo mentre si assume la pillola

Una domanda di: Michela

Buongiorno dottoressa, sono una ragazza di 27 anni e prendo la pillola Effimia da 8 mesi.

In tutti questi mesi è andata bene, ma da qualche giorno noto almeno 1 volta o 2 delle perdite rosa quando mi pulisco. Sono alla 11^ pillola del blister.

Che significa?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Michela,

non significa nulla. Contrariamente a quello che di solito si pensa è del tutto normale avere delle perdite di sangue irregolari mentre si assume la pillola e diventa un problema solo se sono così frequenti da peggiorare la qualità della vita. Ovviamente bisogna essere in regola con i controlli di salute, per esempio emocromo e ferritina. La sicurezza anticoncezionale non viene compromessa da queste perdite, se ovviamente si sono osservate le regole tassative che rendono il contraccettivo ormonale sicuro: assunzione al solito orario, nessun episodio di vomito e diarrea, nessuna assunzione concomitante di farmaci che possono interferire sulla sua azione, nessuna dimenticanza. Con cordialità.



