Lievi perdite di sangue in una ragazzina: è il menarca?

Buongiorno Dottore, mia figlia ha 11 anni e 5 mesi. Il 15 agosto ha avuto per la prima volta delle piccolissime perdite di sangue rosso (qualche goccia nell’asciugarsi), e poi nulla più. Le premetto che è una bambina molto alta per la sua età, circa 1,60 cm, ha i bottoni mammari e peluria solo sul pube. Non riesco a capire se si è trattato di menarca o no. In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti.



Cara mamma, non è possibile affermare con sicurezza che questo lieve sanguinamento sia o non sia menarca. Se non lo fosse, cioè se non si trattasse della prima mestruazione vera e propria, sarebbe comunque un chiaro segnale dell’avvio del processo mestruale. Comunque sia, non è così importante sapere con sicurezza se si sia trattatato di menarca o di un suo preludio perché in ogni caso stiamo parlando di una manifestazione del tutto normale, che non desta alcuna preoccupazione. Tenga presente che è possibile che trascorrano alcuni mesi prima che si verifichi un’altra perdita di sangue, così come non si può escludere che il mese prossimo ricompaia. A questo proposito, quanto più la prima mestruazione arriva tardi, diciamo dai 13 anni in poi, tanto più rapidamente il ciclo tende a regolarizzarsi, ovvero le mestruazioni iniziano ad arrivare con una certa puntualità. In realtà, è un dato di tipo statistico, non la certezza assoluta, tant’è che, più in generale le irregolarità mestruali dopo il menarca possono protrarsi addirittura per tre-quattro anni, senza che questo sia significativo dal punto di vista medico. Vuol dire che qualunque anomalia di lieve entità del ciclo mestruale (ritardi, anticipi, flusso sanguigno di breve durata o, al contrario, prolungato) non richiede accertamenti ed è considerata accettabile fino a 4 anni dopo il menarca. Con cordialità.

