Lievi perdite rosate in gravidanza

Prudenza vuole che nei mesi dell'attesa un eventuale sanguinamento venga sottoposto tempestivamente all'attenzione del ginecologo curante.

Cara signora, il lieve sanguinamento che lei mi riferisce, data l’età gestazionale rende opportuno un controllo ecografico per visualizzare camera gestazionale, embrione, sacco vitellino e attività cardiaca embrionaria e verificare che non sia presente un piccolo distacco coriale, rappresentativo di una minaccia d’aborto. Assuma antispastici e contatti subito il suo specialista di fiducia. Cordiali saluti.

Lo streptococco B individuato in vagina non va curato in modo specifico. Solo al momento del parto rende opportuna la profilassi antibiotica per evitare che il bambino venga contagiato. »

Solo il trascorrere del tempo può confermare se la gravidanza avrà un'evoluzione favorevole: per questa ragione non ha molto senso nelle prime settimane sottoporsi a continue indagini, in assenza di indicazione medica. »

E' normale che un bambino molto piccolo desideri avere la mamma accanto anche al momento della nanna e la reclami nel corso della notte: sarebbe più singolare se non avvenisse. »