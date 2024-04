Lievi perdite scure a 11 settimane di gravidanza

Una domanda di: Deborah

Sono a 11 settimane + 6 giorni. Ho avuto un distacco a 9 settimane + 6 giorni. Sto già seguendo un terapia di estradiolo, pleyris e amelgen. Dopo il distacco non ho più avuto perdite, ma da 3 giorni ho queste piccole perdite marrone scuro, sono leggere, non durano tutto il giorno. Sono un po’ preoccupata, ma non voglio andare in ps. Cosa mi potrebbe suggerire? Ovviamente non sto lavorando, in quanto gravidanza da PMA, ed il mio lavoro non si può svolgere in gravidanza. Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, concordo con lei che ha poco senso recarsi in pronto soccorso per delle piccole perdite marrone scuro come nel suo caso. Lei è già a casa dal lavoro quindi presumo a riposo, evitando gli sforzi come di sicuro il Curante le avrà consigliato. Mi viene in mente soltanto di proporle un tampone vaginale ed eventualmente cervicale per escludere che ci siano delle infezioni in questa sede ed eventualmente trattarle in modo tempestivo, così da permettere al distacco di riassorbirsi prontamente (in alcuni casi il distacco potrebbe crearsi per via di contrazioni uterine premature, dovute a loro volta da una situazione di infezione e/o infiammazione). A proposito di contrazioni, può essere utile fare caso alla comparsa di dolorini simili a quelli mestruali oppure in sede lombo-sacrale nelle ore serali in particolare. Se dovesse notarli, potrebbero essere motivo di rallentata guarigione del distacco, mentre se non li avverte siamo più sereni che tutto stia procedendo al meglio…glielo auguro di cuore! Spero di averle risposto, resto a disposizione.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto