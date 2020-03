L’inappetenza è segno di un’infezione delle vie urinarie?

Una domanda di: Nanà

Ho una bimba di 3 mesi e mezzo, è capitato che mangiasse poco, quanto prima mangiava bene. Il pediatra mi ha prescritto esami urine da cui è risultata una piccola infezione. Così le ha prescritto l’antibiotico e infatti aveva ripreso a mangiare di nuovo, finito l’antibiotico, il pediatra mi ha fatto ripetere le analisi ed ora sto aspettando l’esito….ma ha ricominciato a non voler mangiare, può essere di nuovo l’infezione? Grazie in anticipo.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, penso che la possibilità di avere una Infezione delle vie urinarie sia diagnosticabile dall’esame delle urine (dalla ricerca di leucociti nelle urine e urinocoltura) solo con questo esame si può capire se lo scarso appetito sia da ricondurre a questa.

Peraltro l’esame colturale delle urine, se positivo, prevede anche l’antibiogramma, cioè l’elenco degli antibiotici utili a combattere l’infezione. Così il pediatra può prescrivere l’antibiotico che meglio può debellare l’infezione. Per togliersi il suo dubbio deve quindi avere pazienza e attendere l’esito dell’esame. Con cordialità.

