L'influenza è pericolosa in gravidanza? Meglio fare il vaccino?

Dottor Fabrizio Pregliasco A cura di Fabrizio Pregliasco - Dottore specialista in Infettivologia Pubblicato il 13/10/2025 Aggiornato il 13/10/2025

Il vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandato alle donne che aspettano un bambino, perché contrarre l'influenza in gravidanza può esporre a gravi rischi.

Una domanda di: Rosaria
È pericoloso prendere l'influenza nel secondo trimestre di gravidanza? Il vaccino è consigliato?

Fabrizio Pregliasco
Gentile signora,
contrarre l'influenza in gravidanza può essere estremamente pericoloso in qualunque epoca della gravidanza. E questo vale sia per la donna, che più facilmente può andare incontro a complicazioni, sia per il feto. Il rischio per il bambino è il parto pretermine, il ritardo della crescita e, nei casi peggiori, la morte in utero. La vaccinazione antinfluenzale è dunque fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie alle donne che aspettano un bambino e può essere effettuata in qualunque momento della gestazione. Va rimandata temporaneamente solo in caso di febbre alta o di altre malattie in fase acuta. Cordialmente.

