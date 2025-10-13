L’influenza è pericolosa in gravidanza? Meglio fare il vaccino?

Una domanda di: Rosaria È pericoloso prendere l'influenza nel secondo trimestre di gravidanza? Il vaccino è consigliato?



Fabrizio Pregliasco

Gentile signora,

contrarre l'influenza in gravidanza può essere estremamente pericoloso in qualunque epoca della gravidanza. E questo vale sia per la donna, che più facilmente può andare incontro a complicazioni, sia per il feto. Il rischio per il bambino è il parto pretermine, il ritardo della crescita e, nei casi peggiori, la morte in utero. La vaccinazione antinfluenzale è dunque fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie alle donne che aspettano un bambino e può essere effettuata in qualunque momento della gestazione. Va rimandata temporaneamente solo in caso di febbre alta o di altre malattie in fase acuta. Cordialmente.





