Linfocitosi da indagare

Una domanda di: Chiara

Gentile dottore,

sono sempre la mamma di Roberto, il bimbo che ha problemi di ferro e linfocitosi, purtroppo nella scorsa mail non sono riuscita ad inviarle tutti gli esami le invio l’elettroforesi.

Cordiali saluti.





Angelo Michele Carella Angelo Michele Carella

Carissima,

elettroforesi normale, PcR negativa (quindi non ci sonoinfezioni). Resta la marcata linfocitosi (aumento dei linfociti, un tipo di globuli bianchi) che forse andrebbe studiata con immunofenotipo mediante citofluorimetria.

Ovviamente in attesa di questo esame non sono in grado di dire se la linfocitosi sia solo reattiva. I medici che hanno in cura Roberto penso che effettueranno questa indagine.

Di più non so cosa dire, manca appunto questo dato rilevante.

Aspetto il risultato, me lo invii quando lo avrà. Cari saluti.

