L’inositolo può aiutare a rimanere incinta?

Ho 40 anni, ho avuto un aborto a marzo di quest’anno alla 10ma settimana ed ho subito un raschiamento che mi ha segnata molto. Da 5 mesi spero di

rimanere nuovamente incinta ma tutti i mesi puntualmente mi arrivano le mestruazioni. Ora mi è stato prescritto Chirofert plus, può aiutarmi a rimanere

incinta? Grazie.



Salve cara signora, la buona notizia è che lei e il suo compagno siete certamente fertili anche se la precedente esperienza di gravidanza non è andata a buon fine. Immagino lei sia rimasta segnata dall’aborto e dal raschiamento…con conseguente paura e desiderio allo stesso tempo di una nuova gravidanza.

Il Chirofert plus è un integratore che a mio avviso può essere molto utile per favorire il processo dell’ovulazione.

Non so se nel suo caso ci fossero dei difetti a questo livello: chi meglio del suo ginecologo curante lo può sapere?

A mio avviso, è importante cercare di condurre una vita sana (in termini di dieta, idratazione, ritmo sonno-veglia e attività fisica) e per quanto possibile serena, dato che lo stress è nemico acerrimo della fertilità sia maschile che femminile.

Inoltre, mi sembra importante approfondire la conoscenza dei metodi naturali (sintotermico del tipo CAMEN o Roetzer e metodo dell’ovulazione Billings) per essere ancora più affiatati come coppia sul versante corporeo, oltre che per evidenziare meglio i giorni in cui sia più probabile ottenere il concepimento in seguito ad un rapporto sessuale.

Spero di esserle stata di aiuto e di risentirla presto con buone nuove, cordialmente.



