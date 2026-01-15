Una domanda di: Giuliana Mia figlia è alla 35esima settimana di gestazione, alla seconda gravidanza. Le hanno trovato una quantità bassa di liquido amniotico. Le hanno detto di bere almeno 2,5 litri di acqua nelle 24ore. Ma può essere sufficiente bere acqua e basta? Che cosa può comportare il liquido amniotico basso?



Gentile signora, che il liquido amniotico sia basso è un po' generico. Il liquido amniotico serve al feto per muoversi agilmente all'interno dell'utero e di solito si segnala quando è ridotto rispetto ai valori normali, non quando è così basso da creare dei problemi di movimento. Può anche darsi che sia una situazione transitoria e che, al prossimo controllo, tutto sarà normale. Di sicuro, comunque, il ginecologo che segue sua figlia e che, a differenza di me, sa bene com'è la situazione le avrà dato tutte le informazioni del caso. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

