Liquido amniotico: cosa succede se è poco?

Prima di ipotizzare come procederà la gravidanza in caso di liquido amniotico scarso, bisogna appurare perché è di meno rispetto alla norma.
Una domanda di: Sara Che succede alla 18^ settimana se il bambino è con poco liquido amniotico e si muove poco?
Elsa Viora
Gentile Sara,
dipende dal motivo per cui c'è poco liquido amniotico: si sono rotte le membrane? Il feto produce poco liquido amniotico?
Sicuramente il medico/ostetrica che ha osservato che c'è poco liquido amniotico la avrà indirizzata verso una valutazione complessiva in ospedale.
Si tratta infatti di una situazione che richiede accertamenti volti a capire il quadro clinico e quindi a formulare una diagnosi. In pratica bisogna individuare il motivo per cui c'è poco liquido amniotico: solo così diventa possibile fare una prognosi, cioè prevedere quale potrà essere l'evoluzione della gravidanza. Sono certa che i medici che la stanno seguendo tutto questo glielo hanno detto e ora stanno procedendo nel migliore dei modi. Cari saluti.
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Vi sono dati nella letteratura scientifica secondo cui è possibile effettuare le cure a domicilio anche in caso di rottura prematura del sacco amniotico. Ma spetta ai medici stabilire se, nel caso particolare, può essere opportuna o no questa scelta. »
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