Liquido amniotico: cosa succede se è poco?

Una domanda di: Sara Che succede alla 18^ settimana se il bambino è con poco liquido amniotico e si muove poco?



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Sara,

dipende dal motivo per cui c'è poco liquido amniotico: si sono rotte le membrane? Il feto produce poco liquido amniotico?

Sicuramente il medico/ostetrica che ha osservato che c'è poco liquido amniotico la avrà indirizzata verso una valutazione complessiva in ospedale.

Si tratta infatti di una situazione che richiede accertamenti volti a capire il quadro clinico e quindi a formulare una diagnosi. In pratica bisogna individuare il motivo per cui c'è poco liquido amniotico: solo così diventa possibile fare una prognosi, cioè prevedere quale potrà essere l'evoluzione della gravidanza. Sono certa che i medici che la stanno seguendo tutto questo glielo hanno detto e ora stanno procedendo nel migliore dei modi. Cari saluti.





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