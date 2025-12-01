Liquido amniotico scarso in 36^ settimana: si può tentare il parto naturale?

Una domanda di: Milena

Salve, sono di 36 settimane il liquido amniotico è con AFI di 500 mm, cosa comporta avere cosi poco liquido e quanto poco è? Grazie sono abbastanza preoccupata essendo che dovrei fare un vba2c (V aginal B irth A fter C esarean, cioè travaglio dopo cesareo).





