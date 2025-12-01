Liquido amniotico scarso in 36^ settimana: si può tentare il parto naturale?

Una domanda di: Milena
Salve, sono di 36 settimane il liquido amniotico è con AFI di 500 mm, cosa comporta avere cosi poco liquido e quanto poco è? Grazie sono abbastanza preoccupata essendo che dovrei fare un vba2c (V aginal B irth A fter C esarean, cioè travaglio dopo cesareo).
Anna Maria Marconi
Gentile signora,
la quantità del liquido amniotico non è ottimale ma immagino che verrà rimisurata a breve. Per quanto riguarda il travaglio di prova dopo cesareo, non ci sono problemi. Nel caso il liquido rimanesse inferiore alla norma un'induzione del travaglio è possibile anche con un cesareo alle spalle. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto