Liquido nel cavo del Douglas: da cosa può dipendere?

Una domanda di: Caterina

Il 19 settembre sono andata a fare ecografia addominale completa mi hanno trovato falda liquida nel Dougla: cosa vuol dire? Mi devo preoccupare? Sto anche cercando una gravidanza da un anno e non arriva: che posso fare? Grazie per la risposta.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Caterina,

la raccolta di liquido nel Douglas può essere del tutto normale nel periodo periovulatorio del ciclo.

Fuori da tale periodo può indicare la presenza di un fatto infiammatorio del tratto genitale femminile e deve spingere il medico a eseguire accertamenti infettivi soprattutto se vi sono aspetti patologici della vita sessuale e riproduttiva come dolore ai rapporti oppure dolori pelvici o ripetute cistiti e vaginiti.

Non ho questi dati quindi posso solo darle queste considerazioni da approfondire al giudizio del suo medico curante.



