Liquido pre-eiaculatorio: è fecondo?

Una domanda di: Mariam

La contatto perché ho un dubbio che mi assale. Si può rimanere incinta nel periodo ovulatorio con il liquido pre-eiaculatorio con un solo rapporto? La ringrazio in anticipo. Saluti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Può anche capitare. Nelle prime gocce di liquido pre-eiaculatorio possono esserci centinaia di migliaia di spermatozoi. Occorre ovviamente che entrambi i partner siano perfettamente fertili e che la donna produca un buon muco. E’ uno dei motivi per cui il coito interrotto ha tanti fallimenti.

Le auguro una buona giornata.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

