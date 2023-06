Listeria: c’è rischio di contagio se si mangia prosciutto scaduto?

Una domanda di: Rossella

Buon pomeriggio,

sono alla 35 settimana di gravidanza, sempre ultra attenta per toxoplasmosi e citolomegavirus… Ho sempre indossato la mascherina, evitato contatti con

bambini, lavato accuratamente con bicarbonato frutta e verdura, anche nel caso di successiva cottura, consumato carni e pesce ben cotti, evitato

prodotti non pastorizzati. Due giorni fa, tuttavia, ho commesso un errore con estrema leggerezza: ho

utilizzato del prosciutto cotto in frigorifero da 5 giorni per fare un toast nella piastra.

Il giorno dopo ho avuto un solo episodio di diarrea e un po’ lo stomaco scombussolato ma null’ altro.

Vi è il concreto rischio di aver contratto la listeria?

È necessario fare delle analisi?

Grazie.





Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile signora, i salumi scaduti in effetti potrebbero essere portatori del batterio Listeria, tuttavia lei ha cotto alla piastra il prosciutto e la

cottura a temperature superiori ai 65 gradi è sufficiente per sconfiggere il batterio. Posto questo, l’unico modo per escludere con sicurezza di essere

stati infettati è però rappresentato non già da semplici ipotesi, ma dall’esame del sangue per la ricerca del batterio Listeria monocytogenes. Nella pratica

clinica però, per agire tempestivamente in seguito a un comportamento a rischio il medico può decidere non di attendere gli esiti delle analisi ma di

prescrivere subito un antibiotico, per esempio penicillina, ampicillina, amoxicillina, per bloccare immediatamente l’infezione, se mai il contagio

fosse avvenuto. Di più non posso dirle, i sintomi che ha manifestato nelle 24 ore successive all’ingestione del salume scaduto non ci permettono di

escludere con certezza la possibilità di un contagio ma allo stesso tempo non posso essere io da remoto a indicarle il da farsi.

Noi diamo solo pareri a titolo informativo ma non possiamo certo sostituirci ai curanti. Aggiungo solo che, contrariamente a quello che lei pensa, il

bicarbonato non ha alcun potere disinfettante, non uccide eventuali agenti infettivi, come il toxoplasma, presenti in frutta e verdura sporche quindi non assicura la detersione accurata consigliata alle donne incinte non immuni alla toxoplasmosi. Per disinfettare correttamente, ovvero in modo efficace e sicuro, i vegetali che si

consumano crudi occorre usare le speciali soluzioni disinfettanti destinate anche a un uso alimentare (per esempio, Amuchina). Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto