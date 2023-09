Listeria: la mozzarella è sicura?

Una domanda di: Eleonora

Ho un quesito riguardante l’alimentazione in gravidanza sul quale non riesco a fare chiarezza nonostante numerose ricerche. La questione è se sia sempre sicuro in gravidanza il consumo di mozzarella di supermercato (dunque industriale e non artigianale) fatta con latte pastorizzato, oppure residui sempre un certo rischio di contaminazione da listeriosi che la rende più probabilmente non adatta al consumo in gravidanza o quantomeno non adatta al consumo se non previa cottura. Mi spiego meglio: dall’inizio della gravidanza le indicazioni ricevute sono sempre state nel senso della sicurezza del consumo di questo alimento senza previa cottura. Tuttavia, recentemente sono incappata casualmente in alcuni richiami di varie autorità europee di questo alimento per rischio listeriosi e dunque, facendo ricerche più approfondite, sono approdata in alcuni siti di divulgazione che effettivamente ammettono che in considerazione del processo di manipolazione della mozzarella (anche industriale) la pastorizzazione non sarebbe sufficiente ad escludere il rischio di contaminazione da listeria e dunque ne sconsigliano il consumo. Ora, sono perfettamente consapevole che non esiste in alcun caso il rischio zero. Quello che vorrei capire è se di massima si può ritenere tutto sommato sicuro il consumo di questo alimento (se industriale e pastorizzato) oppure effettivamente no. Grazie in anticipo e un cordiale saluto.