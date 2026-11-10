Listeria: si può subire il contagio attraverso una forchetta?

Una domanda di: Giulia

Premetto che è stata una gravidanza lunga per via delle ansie per la toxo, sono arrivata a 37 settimane e sono stremata mentalmente. Oggi sbadatamente è successa una cosa: ho cotto due fettine di petto di tacchino, le ho portate in pentola crude con una forchetta ed ho utilizzato la stessa per girarle in pentola ovviamente per farle cuocere e poi quando erano cotte ho usato la medesima forchetta (“infilzando la carne”) per portarla nel piatto, purtroppo mi è venuto in mente solo dopo aver mangiato. Posso aver contratto in questo modo la Listeria?



