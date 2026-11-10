Listeria: si può subire il contagio attraverso una forchetta?

Una forchetta può essere veicolo di contagio della Listeria se viene portata alla bocca dopo essere venuta a contatto con carne cruda contaminata.
Una domanda di: Giulia Premetto che è stata una gravidanza lunga per via delle ansie per la toxo, sono arrivata a 37 settimane e sono stremata mentalmente. Oggi sbadatamente è successa una cosa: ho cotto due fettine di petto di tacchino, le ho portate in pentola crude con una forchetta ed ho utilizzato la stessa per girarle in pentola ovviamente per farle cuocere e poi quando erano cotte ho usato la medesima forchetta (“infilzando la carne”) per portarla nel piatto, purtroppo mi è venuto in mente solo dopo aver mangiato. Posso aver contratto in questo modo la Listeria?
Fabrizio Pregliasco
Cara signora,
come le ho già scritto in una precedente occasione, per rispondere a una sua domanda relativa al dubbio di subire il contagio da parte del toxoplasma in seguito al contatto con la carne cruda, in medicina il rischio zero non esiste. La Listeria si trova nella carne cruda, in particolare di pollo e di pesce, e può contaminare una forchetta che, se poi viene portata alla bocca, può essere veicolo dell'infezione. Ricordo che la Listeria si trova anche nella carne non avariata e perfettamente conservata. La Listeria si elimina solo cuocendo il cibo a una temperatura superiore ai 70 gradi. Se nei prossimi giorni (fino a 10) dovessero comparire sintomi come febbre, vomito, cefalea contatti il suo ginecologo e gli riferisca l'accaduto. Con cordialità.
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