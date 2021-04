Lo spotting si è risolto: cosa potrebbe essere?

Una domanda di: Marta

Buongiorno, ultimo ciclo il 28/03/2021…di solito o meglio sempre prima del ciclo ho spotting anche per 7/8 giorni… Questo mese nulla di nulla… Non ho nessun sintomo… Non credo in una gravidanza perché dopo anni di tentativi non è mai successo (infertilità idiopatica). Ho fatto una cura per 2 mesi con il Dostinex per iperprolattinemia. Può influire su un ritardo del ciclo? Il mio ciclo è sempre molto puntuale (26/27 giorni). Grazie.





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile signora,

Lei lamenta la mancanza di spotting….cioè una fisiologia finalmente raggiunta.

Potrebbero essere due le possibilità: la cura del Dostinex ha riportato la situazione alla normalità oppure qualcosa di molto più prezioso.

Ci faccia sapere. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto