Lo strano caso della diagnosi non refertata

A 19 settimane ho iniziato ad avere alcune perdite rosa. Dopo essere stata al pronto soccorso due volte mi era stato detto di avere la placenta bassa e che il sanguinamento poteva derivare da quello.

Questa settimana a 20+4 sono stata a fare l’ecografia morfologica ed ho spiegato cosa mi è successo. In questa occasione mi è stato detto che la mia placenta non è esageratamente bassa e che c’è stato un distacco di placenta.

Non mi è stato detto quanto fosse grande ne è stato fatto riferimento a questo nel referto della morfologica.

Mi è stato solo detto di osservare riposo.

Mi chiedo quante siano effettivamente le possibilità che la gravidanza possa andare avanti.

Grazie in anticipo.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, purtroppo con le informazioni che mi ha fornito [praticamente nessuna] è veramente difficile risponderle. Direi però che un referto scritto e firmato valga più di una comunicazione verbale. Un distacco placentare o c’è o non c’è e se c’è deve essere refertato. Fossi in lei, se le perdite non ci sono più, ripeterei l’ecografia in un’altra struttura, possibilmente migliore. Con cordialità.

