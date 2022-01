Lobo arrossato dagli orecchini: ci sono pericoli in gravidanza?

Una domanda di: Eleonora

Sono alla quindicesima settimana. Questa sera mi sono tolta gli orecchini e uno dei due lobi ha iniziato a darmi bruciore e fastidio. Era

rosso solo dietro. Non c’è pus e non è maleodorante. Potrebbe comunque

trattarsi di una infezione? Se si, è pericolosa per la bimba? Ho

disinfettato e messo un po’ di gentalyn e va meglio. Grazie mille per il

supporto.





Aldo Messina Aldo Messina Gentile lettrice,

posso tranquillizarla subito. Si tratta di una forma parvellare di otite esterna, la terapia locale va bene. Nessun problema per la bambina.

Ci tenga informati sulla cosa più importante: la nascita di sua figlia.

Buon anno.

