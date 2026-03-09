L’OKI impedisce l’impianto in utero dell’embrione dopo il concepimento?

Una domanda di: Giulia Buongiorno, io e il mio fidanzato stiamo cercando di avere un figlio; dopo 8 giorni dal presunto concepimento ho assunto 2 bustine di Oki, solo dopo ho letto che può impedire l'impianto dell'ovulo nell'utero: vorrei sapere se ciò è vero, vi ringrazio.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, non mi risulta che l'OKI possa addirittura impedire l'impianto dell'ovulo nell'utero... se così fosse sarebbe utilizzato al posto della contraccezione di emergenza (Norlevo/EllaOne). Semmai mi risulta che l'OKI possa eventualmente interferire con il normale processo dell'ovulazione.

Pare infatti che per l'ovulazione siano necessarie le prostaglandine, la cui produzione viene ostacolata dai farmaci antinfiammatori non steroidei di cui anche OKI fa parte.

In ogni caso, NON può causare assolutamente malformazioni al nascituro. Metto le mani avanti perché, per esperienza, quell'unica volta che una donna che non assume mai farmaci ne fa uso, stiamo tranquilli che rimane incinta! La bella notizia è che i farmaci al bambino non possono arrivare nelle prime settimane di gravidanza, quindi di solito c'è tutto il tempo di scoprirlo per prendere tutte le cautele del caso… Le ricordo l'assunzione, se possibile lontana da the/latticini, di Acido Folico (400 microgrammi, 1 compressa/die) per tutto il tempo di ricerca della gravidanza e almeno il primo trimestre della stessa per prevenire eventuali difetti congeniti fetali, in particolare questa vitamina aiuta a formare correttamente la colonna vertebrale ed il cuore fetale... inoltre contribuisce nella formazione dei globuli rossi materni e fetali. Spero di averle risposto, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto