L’ovulazione è avvenuta o no?

Salve, questo mese ho iniziato a misurare la temperatura basale e ad usare il test di ovulazione (Clearblue).Ho avuto le ultime mestruazioni il 12 settembre. Il 25 il test rivela direttamente il picco LH (faccina fissa), ma non ho muco. Il 29 mattina trovo tanto muco filante, ma giallogno, non trasparente come normarlente è durante la fase ovulatoria. Faccio il test e mi rivela di nuovo il picco LH, ma temperatura basale alta.Sono un po’ confusa e non riesco a capire se ho ovulato o meno e quando.In basso riporto le misurazioni della temperatura basale:



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora, non si preoccupi. È possibile che nell’arco della vita una donna in età fertile possa avere dei movimenti ormonali non associati a un’ovulazione. Può essere utile in questi casi effettuare il dosaggio degli ormoni ipofisari follicolostimolante, luteotropo e degli ormoni ovarici estradiolo e progesterone in terza quarta giornata dopo ciclo, per verificare che l’assetto ormonale sia regolare.

L’utilizzo di questi strumenti è molto valido ma talvolta fuorviante in quanto registra ciò che è successo e non ciò che sta succedendo in tempo reale, con una sfasatura seppur minima di qualche ora. Contatti il suo specialista di fiducia eventualmente per valutare (dopo aver fatto gli esami del sangue) l’opportunità di impiegare un piccolo supporto farmacologico per favorire il concepimento. Cari saluti.

