Lucen: si può mettere nel biberon mescolato al latte?

Una domanda di: Stefania Buongiorno, a mio figlio di 5 mesi è stato prescritto il Lucen per via del reflusso gastroesofageo. Posso metterlo direttamente nel biberon con il latte? Con la siringa non riesco a somministrarlo, lo sputa tutto. Inoltre volevo chiedere se è vero quanto mi è stato detto dalla pediatra, ossia che con il cambio stagione il reflusso peggiora e che migliorerà dopo Natale? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma,

il Lucen (esomeprazolo), farmaco specifico per il reflusso, è bene che non sia somministrato col latte, che potrebbe alterarne la gastroresistenza. Utile scioglierlo in acqua o in alternativa mescolarlo a purea di mele o di patate, vista l'età del bambino che immagino non assuma ancora cibi solidi. Comunque mela grattugiata o patata tipo purea sono compatibili per l'età, se non ci sono alternative. Sul fatto di ritenere che il reflusso abbia momenti di peggioramento stagionali, sì, c'è del vero in questa affermazione, anche se spesso sono attribuiti a cambiamenti di stile di vita e di alimentazione più tipiche della persona adulta. Consideri poi che il reflusso spesso si attenua semplicemente con la crescita del suo bambino (maggior funzionalità del cardias) e con l'introduzione di cibi solidi. Cordialmente.

