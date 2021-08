Luci puntate sugli occhi di una neonata

Una domanda di: Cristina

Ieri ho trovato mio nipote di 8 anni che puntava contro gli occhi di mia

figlia di un mese e mezzo lo schermo del cellulare con un app che

trasmette luci colorati tipo quelle natalizie e da discoteca. Lei aveva

gli occhi chiusi e non piangeva ma mi domando se possa averle causato danni

alla vista? Erano luci che alternavano vari colori in maniera

intermittente.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Non è successo nulla, primo per gli occhi chiusi della piccola,

secondo perché eventuali immagini colorate in sequenza possono dare

problemi di reazioni neurologiche (epilessia fotosensitiva) in

bambini predisposti e che quindi presentano crisi epilettiche, cosa

che non è accaduta alla sua piccina.

Che poi si spieghi al nipote che il cellulare non si deve mettere

sotto gli occhi di un bambino piccolo è ovviamente consigliato. Del

resto bisogna anche controllare a 8 anni l’uso autonomo del cellulare:

meglio sempre sotto supervisione di un adulto e per poco tempo massino un’ora al

giorno, sommato al tempo di altri video come quello televisivo. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto